شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تسجيل 189 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 24 ديسمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 189 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361725 حالة بينها 2958 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 380 حالة حرجة.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، انه تم تسجيل 190 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 352608 ، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 615 حالة بإضافة 11 حالة وفاة جديدة.

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