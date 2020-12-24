شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتوصل إلى اتفاق : استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت بريطانيا اليوم الخميس اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه وذلك قبل سبعة أيام فقط على موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية.

وقال مصدر في رئاسة الوزراء "أُبرم الاتفاق.. استعدنا السيطرة على أموالنا وحدودنا وقوانينا وتجارتنا ومياه الصيد، الاتفاق نبأ رائع للأسر والشركات في شتى أرجاء المملكة المتحدة. وقعنا أول اتفاق تجارة حرة يُبرم مع الاتحاد الأوروبي دون أي رسوم أو حصص".

وتابع "حققنا هذا الاتفاق العظيم للملكة المتحدة بأسرها في زمن قياسي، وفي ظل ظروف صعبة للغاية، وهو اتفاق يحمي تكامل سوقنا الداخلية وموقع أيرلندا الشمالية فيها".