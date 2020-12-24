شكرا لقرائتكم خبر عن دعم عربي لمرشحة البحرين لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

وافق المجلس الوزاري العربي للسياحة بالإجماع على طلب البحرين دعم المرشحة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة في شهر يناير المقبل. وأفادت مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر في تصريح لها اليوم، أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني تقدم بطلب إلى وزراء السياحة العرب خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد افتراضيًا أمس بالمنامة بالترحيب ودعم ترشيح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، نظرًا لما تتمتع به من خبرات طويلة ومكانة دولية رفيعة اكتسبتها خلال فترة عملها رئيسة للهيئة.

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