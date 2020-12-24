شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تستهدف عناصر الميليشيا الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن العديد من الغارات الجوية مستهدفة عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران وكذلك معداتها وعتادها العسكري مع استمرار محاولاتها وعملياتها الارهابية ضد المدنيين في مأرب والجوف. ويأتي دعم التحالف بهذه العمليات ضمن عمليات الاسناد الجوي لأبطال الجيش الوطني اليمني في محافظتي مأرب والجوف

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تستهدف عناصر الميليشيا الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.