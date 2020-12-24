الاولمبية تنشطر لنصفين.. نصف يجتمع مع درجال وآخر مع الرياضة النيابية

رياضة 2020-12-24 | 16:27 51 مشاهدة عقد كل من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي، اجتماعين منفصلين مع عدد من الاتحادات الرياضية ، لمناقشة خارطة طريق الرياضة العراقية.



وحضرت خمسة اتحادات اولمبية من اصل 24 اتحاداً، دعوة عدنان درجال لرسم خارطة الطريق الاولمبية والمعوقات الاي تقف في طريقها. وحضرت خمسة اتحادات اولمبية من اصل 24 اتحاداً، دعوة عدنان درجال لرسم خارطة الطريق الاولمبية والمعوقات الاي تقف في طريقها. في المقابل، عقدت لجنة الشباب والرياضة برئاسة عباس عليوي وبرعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم، اجتماعا موسعا مع الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات الرياضية. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في القاعة الدستورية بمجلس النواب مناقشة موازنة 2021 والمنح المخصصة للمؤسسات الرياضية. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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