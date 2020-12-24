صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب.

وقال صالح خلال توقعيه على القانون، بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصادقة تأتي تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، ولغرض إنجاح الانتخابات وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الاستعداد لإجراء الانتخابات".



يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الخميس الماضي، على قانون تمويل نفقات الانتخابات.



كانت هذه تفاصيل خبر صالح يصادق على قانون تمويل نفقات الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.