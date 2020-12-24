اعتقال متهم مطلوب بقضية قتل عمل في ذي قار

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الخميس، إلقاء القبض على متهم مطلوب بقضية قتل عمد غرب الناصرية. وقال إعلام القيادة، إنه "من خلال تكثيف الجهود والتفتيش الدقيق تمكنت سيطرة البطحاء احدى توابع قسم السيطرات والطرق الخارجية مساء أمس، من القبض على المتهم ( ه‍ . م . ش ) البالغ من العمر 52 عام يسكن قضاء الاصلاح والمطلوب وفق المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي".



وتابع إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن تم "اتخاذ بحقه كافة الإجراءات القانونية وجرى احالته الى جهة الطلب لإكمال التحقيق".



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