دولة عربية تبدأ توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا

وشدد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، خلال الاجتماع، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في محافظات الجمهورية بكل حزم، والتعامل بحسم مع أي محاولات لمخالفة تلك الإجراءات أثناء توزيع اللقاحات.وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، قد أعلنت تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن الأسبوع الحالي شهد زيادة فى أعداد الإصابات.

وأشارت إلى إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح.

وقالت إن التسجيل سيكون للعاملين بالقطاع الصحي وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.



وأعلنت تحديد مركز ووحدة صحية في كل محافظة لتقديم خدمة التلقيح فيها مجانا.