دولة عربية تبدأ توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا

بحثت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، مع وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، الاستعدادات الخاصة لتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، قد أعلنت تسجيل 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و42 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مشيرة إلى أن الأسبوع الحالي شهد زيادة فى أعداد الإصابات.
وأشارت إلى إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح.
وقالت إن التسجيل سيكون للعاملين بالقطاع الصحي وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.
وأعلنت تحديد مركز ووحدة صحية في كل محافظة لتقديم خدمة التلقيح فيها مجانا.
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