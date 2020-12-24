خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 228 ألف إصابة بكورونا

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتسجيل أكثر من 228 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، و3.3 ألف حالة وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة، فأن "عدد حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع خلال اليوم الماضي بـ228131 إصابة جديدة، وتم تسجيل 3359 حالة وفاة جديدة".
وسجلت جامعة هوبكنز الأسبوع الماضي حدا أقصى للإصابات اليومية في الولايات المتحدة، بلغ أكثر من 249 ألف إصابة.
وبحسب معلومات جامعة هوبكنز، فمنذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، تم الكشف عن أكثر من 18.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 326 ألف مصاب.
وسجلت جامعة هوبكنز الأسبوع الماضي حدا أقصى للإصابات اليومية في الولايات المتحدة، بلغ أكثر من 249 ألف إصابة.
وبحسب معلومات جامعة هوبكنز، فمنذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، تم الكشف عن أكثر من 18.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 326 ألف مصاب.
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