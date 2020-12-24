اعتقال 13 داعشيا وضبط 46 صاروخا غربي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات الأمن العراقية، اليوم الخميس، اعتقال 13 داعشيا وضبط 46 صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، غربي العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية استخبارات الأنبار، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أن مفارزها متمثلة بمديرية استخبارات الأنبار، تمكنت من ضبط 46 صاروخا معدة لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية.

وأشار البيان إلى المضبوطات "كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين وتم ضبطها بموجب قرارات قضائية".

وأضاف أن "مفارز الاستخبارات، ألقت القبض على 13 مطلوبا وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من أقضية القائم، والرمادي، والفلوجة".

ولفت البيان، إلى أن "الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية التي عملوا فيها بما يسمى ولايات البركة، والفرات، والأنبار، والفلوجة، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب".

وعاد تنظيم داعش مجدداً باستهداف المدن والمراكز الأمنية، منذ مطلع العام الحالي، وسط تصاعد في حدة الهجمات التي وصلت إلى العاصمة بغداد في أكثر من مرة.

وتنفذ العمليات الأمنية حملات ملاحقة لفلول تنظيم داعش يتركز معظمها في المحافظات الشمالية والغربية من البلاد التي يتخذ التنظيم من أطرافها الحدودية ملاذات آمنة لعناصره.