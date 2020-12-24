كوشنر ينصح بايدن بعدم التسرع إلى "صفقة سيئة" مع إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر النصح للرئيس المنتخب جو بايدن بعدم التسرع إلى "صفقة سيئة" مع إيران.

وقال كوشنر في حديث لصحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن "الشرق الأوسط بات مكانا أكثر أمانا من الذي ورثناه، وذلك لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إلى جانب حلفائنا في المنطقة".

وأضاف موجها النصح للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "من المهم أن تكون صبورا عند التفاوض، وألا تتسرع إلى صفقة سيئة".

ووصف كوشنر إدارة ترامب بأنها الأكثر موالاة لإسرائيل والأكثر تأييدا للعرب والمسلمين، وقال "كنا أكثر إدارة موالية لإسرائيل يمكنني التفكير فيها، لكننا كنا أيضا الأكثر تأييدا للعرب والمسلمين، لقد بنينا الثقة من خلال الوقوف مع حلفائنا وشركائنا".

وأضاف: "لقد حصل الرئيس ترامب على ثقة الناس بالمنطقة، وهذا منحنا المصداقية لدفع مبادراتنا قدما".

وتابع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، أن أحد المشاريع التي "أستمتع بالعمل عليها هي اتفاقيات إبراهيم، التي شهدت أربع صفقات سلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب".

من جهة ثانية، فقد اعتبر كوشنر أن خطة صفقة القرن التي عرضها الرئيس الأمريكي مطلع العام الجاري هي: "هي الفرصة الأكثر تفصيلاً وواقعية لحل النزاع منذ عقود".

وقال كوشنر: "في رأيي إنها الخطة الوحيدة القابلة للتطبيق، والتي في الواقع يمكن أن تحسن حياة الشعب الفلسطيني.. أعتقد أنه في الوقت المناسب سوف يراجع الرافضون الخطة ويقدرون مزاياها".