بابا الفاتيكان يعد بزيارة لبنان وجنوب السودان قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وعد البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بزيارة لبنان وجنوب السودان في أقرب وقت ممكن.

وقال البابا في رسائله بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الخميس: "انزعجت أشد الانزعاج لما رأيته من معاناة وألم أضعفا الصمود وسعة الحيلة المعهودين في أرض أشجار الأرز"، في إشارة إلى لبنان.



وأضاف: "أعبر عن محبتي للشعب اللبناني الحبيب الذي أرجو أن أزوره في أقرب وقت ممكن".



وأوضح أنه يأمل أن يتمكن لبنان من "الوقوف بعيدا عن الصراعات والتوترات الإقليمية".

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية شديدة وتداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب وسقط فيه نحو 200 قتيل وخلف دمارا هائلا.

وفي رسالة منفصلة تمت صياغتها بالمشاركة مع كبير أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، الزعيم الروحي للطائفة الانجليكانية، في مختلف أنحاء العالم ومدير الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا مارتن فير، تعهد الثلاثة بالقيام برحلة تأجلت من قبل إلى دولة جنوب السودان ذات الأغلبية المسيحية "مع عودة الأمور إلى طبيعتها".



ووجه الثلاثة رسالتهم إلى قيادات جنوب السودان الذين نحوا خلافاتهم السابقة جانبا وشكلوا حكومة وحدة وطنية في فبراير/ شباط بعد أن ألحقت سنوات الحرب الأهلية الدمار بالدولة الفقيرة.

وقال تقرير أصدرته الأمم المتحدة هذا الشهر إن تنفيذ جوانب مختلفة من اتفاق السلام تعثر في جنوب السودان الذي تسببت فيه فيضانات في تشريد مئات الآلاف في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وعادة ما يذكر بابا الفاتيكان دولا في رسالته يوم عيد الميلاد لكنه اختص هاتين الدولتين برسائل في ليلة الميلاد بسبب الصعوبات التي واجهتاها هذا العام.

ومن المقرر أن يزور بابا الفاتيكان العراق في الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس/ آذار.