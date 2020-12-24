صناعة إيرانية.. التحالف يدمر 4 ألغام بحرية للحوثيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، الخميس، أربعة ألغام بحرية زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال التحالف في بيان، إن الألغام البحرية المكتشفة صناعة إيرانية من نوع (صدف)، مشيرا إلى أن إجمالي الألغام البحرية التي دمرها للمليشيات المدعومة من إيران، بلغت 175 لغمًا بحريًا.
وشدد بيان التحالف على أن المليشيا زرعت الألغام البحرية بشكل عشوائي، محذرا من أن تلك الممارسات تهدد بشكل خطير الملاحة والتجارة العالمية.
ودأبت مليشيا الحوثي على استخدام الألغام سواء البحرية أو الأرضية المصنوعة إيرانيا، بكثرة ونشرها في مختلف أنحاء اليمن لحصد أرواح المدنيين في مختلف المناطق، فضلا عن تعطيل مصادر الرزق وحرمان المئات من مصادر عيشهم في الزراعة والرعي والاصطياد.
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