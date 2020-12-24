السعودية: 11 وفاة و189 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 11 حالة وفاة بالإضافة إلى 189 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19). وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 6159 متوفى و361725 مصابا.

وأشارت إلى ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 352608 حالات بعد تسجيل 190 حالة شفاء جديدة.

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