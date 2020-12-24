بلغاريا ترفع الحظر عن رحلات الطيران من بريطانيا وإليها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رفعت السلطات البلغارية الحظر عن رحلات الطيران من وإلى بريطانيا اعتبارا من اليوم الخميس.

وكان هذا الحظر استمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الاثنين الماضي في أعقاب الإعلان عن ظهور سلالة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة البلغاري، كوستادين انجيلوف، اليوم إن القادمين للبلاد جوا سيتعين عليهم إجراء اختبار سريع للكشف عن كورونا في المطار.

ومن المنتظر أن تصل أول جرعات لقاح كورونا إلى بلغاريا بعد غد السبت، وسيتم إعطاء أولى التطعيمات يوم الأحد المقبل.

وأعرب وزير الصحة البلغاري عن استعداده لأن يكون أول من يتلقى التطعيم ليكون قدوة شخصية لغيره.

يذكر أن تفشي الوباء في بلغاريا يمر حاليا بتطور مُرض حيث تباطأت وتيرة الزيادة في أعداد الإصابات بعد مضي نحو شهر على فرض إغلاق جزئي في البلاد.

وقال انجيل كونتشيف، المفتش الأعلى على الصحة وعضو لجنة إدارة أزمة كورونا، اليوم إن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في 14 يوما تراجع إلى 425 حالة مشيرا إلى أنه بهذا لم تعد هناك في بلغاريا مناطق حمراء.

وقال بويكو بوريسوف، رئيس الوزراء البلغاري إن " الإجراءات التي جرى اتخاذها حققت في الوقت الراهن الأهداف التي وضعت من أجلها".

يشار إلى أن بلغاريا مددت حتى نهاية كانون ثان/يناير المقبل الإغلاق الجزئي المفروض في البلاد منذ نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، ولكن بشكل مخفف هذه المرة، واستأنفت المطاعم الموجودة داخل فنادق عملها منذ الثاني والعشرين من الشهر الجاري ولكن فقط للطلبات الخارجية (تيك اواي).

وفتحت البلاد مناطق التزلج في ظل شروط كورونا ولكن الافتتاح جاء متأخرا بعض الشيء عن الموعد المعتاد بسبب نقص الجليد.

ويبلغ عدد المصابين بكورونا في بلغاريا (9ر6 مليون نسمة) نحو 82 ألف و443 شخصا في الوقت الحالي، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى 195 ألف و886 حالة، ووصل عدد حالات الوفيات إلى 6978 حالة.