شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تجيز استخدام لقاح «فايزر».. وماكرون «لم يعد يُعاني عوارض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

اعتبرت السلطة الصحية العليا في فرنسا أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّرته شركة فايزر مع مختبر بايونتيك «يمكن أن يُستخدم لدى الأشخاص البالغين 16 عاماً وما فوق»، فيما أعلنت الرئاسة في بيان، أن الرئيس إيمانويل ماكرون «لم يعد يُعاني عوارض»، ويمكنه إنهاء العزل الذي بدأه منذ سبعة أيام.

وتوجّه الرئيس الفرنسي إلى مقر «لا لانتيرن» الرئاسي قرب فيرساي، لعزل نفسه بعد أن اكتشف إصابته بالمرض الخميس الماضي.

من جهتها قالت رئيسة السلطة الصحية العليا في فرنسا دومينيك لو غولوديك خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت: «نؤكد أن هذا اللقاح الأول لديه مكان في استراتيجية التلقيح، نظراً إلى فعاليته ونسبة تقبل (الأجسام) له، وهو نبأ ممتاز».

وأضافت أن «النمذجة الرياضية التي أجريناها تطمئنا في استراتيجية التلقيح وأولويتها»، الأشخاص الذين يقطنون في دور العجزة والعاملون المعرضون للخطر، أي الأشخاص الذين لديهم أكبر فائدة فردية من هذا التطعيم».

وأكدت رئيسة لجنة التلقيح التقنية في السلطة الصحية إليزابيث بوفيه أن في وقت أثبت لقاح «فايزر - بايونتيك» فعالية «كبيرة» لمنع تطور مرض كوفيد-19، إلا أنه حتى الآن ليس لدينا معلومات حول تأثير هذا اللقاح على نقل الفيروس».

وذكّرت بأن حملة التطعيم التي ستبدأ الأحد تهدف بشكل أساسي إلى «تخفيض معدّل الوفيات والأنواع الحادة» من الإصابة بالمرض و«الحفاظ على النظام الصحي في فرنسا».