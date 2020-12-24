شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تسجل 33 إصابة بالسلالة الجديدة من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أعلنت السلطات الصحية في الدنمارك الخميس، عن تسجيل 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا.

وقال معهد المصل الدنمركي، المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد، إن الحالات تم اكتشافها في الفترة ما بين 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، و14 ديسمبر/ كانون الأول.

وكشف المعهد عن تحليل المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4% من حالات الإصابة.

وأعلنت الدنمارك الاثنين، حظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.



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