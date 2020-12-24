شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة وليي عهد البلدين.. انعقاد مجلس التنسيق «السعودي البحريني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واس

عقد الخميس- عبر الاتصال المرئي- الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وأكد الطرفان في بيان مشترك، أن ما يجمع البلدين روابط متينة ترتكز على دعائم تاريخية راسخة «وسيستمر البلدان على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه مزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين الشقيقين».

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى اجتماعات المجلس القادمة التي سيتم خلالها وضع الرؤية المشتركة لتعزيز العلاقات وتعميقها بين البلدين في جميع المجالات بما يحقق تعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسيرة التنموية والاقتصادية في البلدين.

وأكد البيان حرص الملك سلمان بن عبد العزيز والملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية.

إلى ذلك، أكد الأمير محمد بن سلمان في كلمته خلال الاجتماع، عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين التي تمتد إلى سنين طوال جداً.

وأعرب عن ارتياحه للتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتواجه البلدين والمحافظة على مصالح البلدين وأمنهما واستقرارهما.

وجرى خلال الاجتماع إقرار الإجراءات التنظيمية لأعمال المجلس، وتشكيل اللجان الفرعية للمجلس: «لجنة التنسيق السياسي، لجنة التنسيق الأمني لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة، لجنة التنسيق في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية».