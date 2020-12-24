شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف رئاسي للحكومة المصرية بتطوير القاهرة التاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

القاهرة: ”الخليج 365”

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير القاهرة التاريخية بوجه عام، ضمن خطط الدولة لعودة العاصمة للعب دورها الثقافي والسياحي والأثري.

وشدد مدبولي، خلال تفقده الخميس أعمال تطوير مبنى مجمع محاكم عابدين، على أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بمستوى تنفيذ أعمال التطوير، التي تمت في مجمع محاكم عابدين، ودعم وتطوير الخدمات المقدمة من وزارة العدل.

ورحب المستشار عمر مروان، وزير العدل برئيس الوزراء، في مقر مجمع محاكم عابدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعد زيارة تاريخية، حيث إنها الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء للمجمع، والذي يقع فى حدود القاهرة الخديوية.

وأشار الوزير إلى أن مجمع محاكم عابدين يشهد لأول مرة منذ إنشائه في ثلاثينيات القرن الماضي، أعمالاً لرفع الكفاءة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة المتكاملة للارتقاء بمقار العدالة، لتهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، مؤكداً أنه روعي خلال تنفيذ أعمال التطوير المحافظة على الطراز المعماري الفريد الذي يتميز به المجمع.