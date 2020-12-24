شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يعتزم زيارة لبنان «في أقرب وقت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ ف ب»

أعلن البابا فرنسيس، الخميس، أنه يعتزم زيارة لبنان «في أقرب وقت ممكن»، وذلك في رسالة دعم وجهها إلى جميع اللبنانيين من كافة الطوائف بمناسبة عيد الميلاد.

وقال البابا: «أيها الأحباء أبناء لبنان وبناته، كبير ألمي عندما أرى الوجع والقلق الذي يخنق روح الإقدام والحيوية التي فطرت عليها بلاد الأرز». وأضاف: «أشعر اليوم في عمق نفسي بهول خساراتكم، خصوصاً عندما أفكر في كثير من الشباب الذين انتزع منهم كل رجاء بمستقبل أفضل».

واعتبر البابا أن هوية لبنان تحمل «إلى العالم بأسره شذا الاحترام، والعيش معاً، والتعددية» مضيفاً: «إنها هوية شعب لا يترك بيوته وميراثه».

ووجه نداء جديداً إلى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان «على البقاء خارج الصراعات والتوترات الإقليمية، وعلى الخروج من الأزمة الحادة وعلى التعافي».

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية شديدة وتداعيات الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب، ما أسفر عن سقوط نحو 200 قتيل.

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