شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تحدد مسؤوليات عيادات الحضانات ومراكز تعليم الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

حددت هيئة الصحة بدبي، مسؤوليات إدارات العيادات الصحية في الحضانات ومراكز تعليم الأطفال، كما وضعت الهيئة بروتوكولاً للطوارئ في هذه المؤسسات التعليمية للصغار، واشترطت ضوابط للسلامة، بالإضافة إلى قائمة طويلة من المتطلبات اللوجيستية التي يجب أن تتوفر في هذه العيادات.

وقالت الهيئة: إن مسؤوليات إدارة هذه العيادات تنطوي على: إخطار الآباء أو أولياء الأمور بأي انحراف مشتبه فيه عن الصحة العادية أو المعتادة للطفل نتيجة للتقييم السريري أو الفحص البدني أو ملاحظة طاقم الحضانة، وإعطاء الدواء بعد الحصول على موافقة الوالدين أو أولياء الأمور.

وحول السجلات الصحية للأطفال، أكدت الهيئة أن تكون الممرضة مسؤولة عن ضمان سرية السجلات الصحية، ويجب الاحتفاظ بسجل صحي كامل وشامل ودقيق لكل طفل، وأن تتضمن السجلات الصحية التاريخ الحديث والفحص البدني وأي مذكرات ذات صلة وسجلات التحصين، وأن توضح السجلات الصحية الحساسية والتفاعلات الدوائية، مع تخزين السجلات في مكان آمن يسهل الوصول إليه، وفي حالة وجود سجلات إلكترونية، يجب على الإدارة ضمان التفويض والوصول لهذه البيانات بناءً على الامتيازات الممنوحة.

وأشارت الهيئة إلى أنه عندما ينتقل طفل إلى حضانة أخرى أو مركز تعليم آخر، يجب نقل نسخة من السجل الصحي الكامل والتراكمي في الوقت نفسه إلى العاملين الصحيين في الحضانة أو المركز الذي ينتقل إليه الطفل أو يتم تسليمه إلى الوالدين أو أولياء الأمر.

ووضعت الهيئة بروتوكولاً للطوارئ والنقل، وتضمن أن تكون العيادة في دور الحضانة أو مراكز تعليم الأطفال مجهزة بالمعدات الطبية والإمدادات والأدوية الأساسية المناسبة، وأن تحتفظ دور الحضانة أو مراكز تعليم الأطفال بأرقام الاتصال بالوالدين أو أولياء الأمور في حالة الطوارئ، وفي حالة الاشتباه في إصابة الطفل، يجب عزله عن الأطفال الآخرين حتى تسليمه إلى ذويه أو مقدم الرعاية، وفي حالة إعطاء الطفل أي أدوية أو علاج، يجب على الممرضة إخطار الوالدين وتوثيق ذلك.

وأكدت أن يكون لدى العيادة في دور الحضانة أو مراكز تعليم الأطفال، موظفون ومعدات والإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية وغيرها، وضرورة صيانة جميع المعدات المستخدمة في رعاية المرضى وفقاً لمواصفات الشركات المصنعة.

وحددت «صحة دبي» المتطلبات الفيزيائية لعيادة التمريض ومستلزماتها، وتشمل أولاً: التجهيزات القياسية والأثاث وهي، مكتب وكراسي، خزانة أو رف للملفات، دولاب مزود بقفل للإمدادات والأدوات، أريكة فحص قابلة لتعديل الارتفاع مع مرتبة قابلة للغسل أو ملاءة بلاستيكية غير منفذة ومنشفة لتغطيتها، شاشة محمولة (في حالة عدم وجود غرف معالجة منفصلة)، موزع صابون سائل غير قابل لإعادة التعبئة مع صابون سائل غير مخفف، موزع مناديل ورقية يمكن التخلص منها أو مجفف يد كهربائي، سلة نفايات مغطاة تعمل بالقدم، ثلاجة مع كيس ثلج، لوحة إعلانات متوسطة الحجم.

وأشارت إلى أن ثاني المتطلبات هي المعدات القياسية وتشتمل على: جهاز قياس الطول والوزن للأطفال، جهاز قياس ضغط الدم، سماعة الطبيب، مخطط العين، الشوكة الرنانة، جهاز إضاءة بالبطارية، مقياس الحرارة، إناء لوضع المستلزمات الطبية (جاليبوت)، عربة بعجلات «طابقان من الفولاذ المقاوم للصدأ»، مقص ضمادة، لاقط، أسطوانة أكسجين مع منظم وعداد تدفق، البخاخات، جهاز قياس السكر، حقيبة الإسعافات الأولية، جهاز معقم بخاري (الأوتوكلاف) (إن وجد).

وتضمنت اللوازم القياسية التي حددتها الهيئة، ملاعق خشبية يمكن التخلص منها، مناشف اليد التي يمكن التخلص منها، أكواب الدواء، أعواد قطنية معقمة، قطع شاش معقمة، قفازات يمكن التخلص منها، ضمادات شاش بأحجام مختلفة، الجبائر ذات الأحجام المختلفة، الضمادات المرنة بأحجام مختلفة، ضمادة لاصقة بأحجام مختلفة، أقنعة الوجه للأكسجين،كحول 70٪، محاليل مطهرة، محلول ملحي عادي.

