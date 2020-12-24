شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حمدان بن محمد خلال جلسة تدريب رياضية مع كريستيانو رونالدو: مع الأفضل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي مقطع فيديو على حسابه في «انستجرام»، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال جلسة تدريب رياضية، معلقاً عليه مع الأفضل.

وكان لاعب يوفينتوس الإيطالي نشر صورة صباح الخميس تجمعه في تدريب مشترك مع سمو الشيخ حمدان بن محمد، معبراً فيها عن سعادته بالتواجد مع سموه.

ويتواجد كريستيانو رونالدو حالياً في دبي، للمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز «جلوب سوكر» الذي يقام الأحد المقبل في فندق أرماني برج خليفة بمشاركة نخبة من نجوم العالم، كما يقضي أيضاً إجازة مع أسرته في المدينة المفضلة له.