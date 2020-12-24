شكرا لقرائتكم خبر عن يسرقان 140 ألف دولار من حساب عميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، حكماً غيابياً بسجن موظفين يعملان بأحد البنوك، خمس سنوات وغرامة 150 ألف درهم والإبعاد، بعد إدانتهما بتزوير مستندات رسمية والاستيلاء على 140 ألف دولار من حساب أحد العملاء.

ودارت أحداث الواقعة خلال سبتمبر 2018 حين تلقى أحد عملاء البنك رسالة نصية تفيد بسحب 140 ألف دولار من رصيده في البنك، وبعد مراجعته أحد الفروع أخبروه بأن المبلغ تم تحويله على حساب المتهم الثاني في القضية بواسطة مسؤول خدمة العملاء وهو المتهم نفسه.

وحسب إفادة المجني عليه في تحقيقات النيابة بأنه توجه إلى أحد أفرع البنك لتحويل مبلغ مالي وأنجز المعاملة وبعد مغادرته تلقى اتصالاً من المتهم الثاني في القضية حيث استدعاه للمكتب وأوهمه بعدم توقيع الطلب مسبقاً، حيث حرف المتهم الأول طلب تحويل الدولارات.

وحسب التحقيقات أن المتهم الأول غير في توقيع العميل الذي حصل عليه، وقام بتبديل أرقام العميل باستعمال محررات مزورة، ليتمكن من سحب مبلغ 140 ألف دولار من حساب العميل وتحويلها إلى المتهم الثاني.

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