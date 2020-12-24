شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سكينة سلامة زوجة الشهيد هانى سليمان: الإرهاب سقط ولن تقوم له قائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية شرق الدلتا، وزوجة الشهيد عقيد أركان حرب هاني محمد سليمان رسالة حاسمة للإرهابيين بقولها: "أقول من داخل البرلمان الإرهاب سقط وسيسقط ولن تقوم له قائمة".

وأضافت النائبة فى تصريحات لها عقب استلام كارنيه العضوية بمجلس النواب، " أوجه رسالتي إلى البرلمان الأوروبي: لماذا لا تتحدثون عن ضحايا العمليات الإرهابية، ولماذا تحصلون على معلوماتكم من مصادر غير دقيقة وعبر أبواق كاذبة.. مصر تحارب الإرهاب و تقوم بالبناء لتحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية " يد تبني ويد تحارب الإرهاب " .

وهاجمت البرلمانية، العناصر الإرهابية التى تثير الاضطرابات في الدول المجاورة، والدول الداعمة للإرهاب والمحرضة عليه والممولة له.

وقالت النائبة سكينة سلامة: "وجودى كعضو في البرلمان من خلال القائمة الوطنية، يؤكد أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها ممن ضحوا من أجل هذا الوطن، موجهة الشكر للقيادة السياسية على دعم الشهداء وأسرهم، مؤكدة على أهمية بناء الوعي والتنسيق بين القوى السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن، موضحة أن قضايا التعليم والمرأة المعيلة والقرى الأكثر فقرا فى مقدمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، موجهة الشكر للرئيس على تبنيه مبادرة حياة كريمة".

وتوافد نواب القائمة الوطنية عن شرق وغرب الدلتا لمقر البرلمان، لاستلام كارنيهات العضوية، وتضم القائمة 84 نائبا حضر بعضهم فى اليوم الثالث لتسلم كارنيهات العضوية، ويأتى ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.