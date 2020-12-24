شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يعقد جلسات استماع حول "الاستراتيجية الوطنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماع برئاسة محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين العام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس ورؤساء الوحدات بالأمانة الفنية للجنة، بهدف التعرف على مقترحات المجلس بالنسبة لأول استراتيجية وطنية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر تعكف الأمانة الفنية للجنة حاليا على اعدادها وعلى عقد جلسات الاستماع بشأنها.

وعبر محمد فائق، خلال اللقاء، عن ترحيبه بتأسيس اللجنة العليا برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، وبما تقوم به اللجنة من جهود لتنفيذ المهام الموكلة اليها من قبل الدولة لتعزيز العمل الحكومي المنسق اتصالا بموضوع حقوق الانسان، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري.

كما أكد فايق على التكامل بين مهام واختصاصات كل من المجلس القومي واللجنة العليا، مشيرا إلى أنهما يعملان، كل فى إطار ولايته، لتحقيق هدف تعزيز حقوق الإنسان.

وأكد فايق اهتمام المجلس بالتعاون مع اللجنة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة وتحقيق النتائج المرجوة، معبرا عن استعداد المجلس القومي للإسهام في تدريب الكوادر العاملة في الأمانة الفنية للجنة من خلال خبرائه.

كما رحب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بجهود اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضاً وأعضاء المجلس الحاضرين، عدداً من الموضوعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمجلس، من واقع التوصيات المتضمنة في تقاريره المختلفة.

ومن جانبه، أوضح السفير ايهاب أحمد جمال الدين أن الاهتمام بحقوق الإنسان يشكل توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان، باعتبارها جزءا هاما من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الانسان المصرى.

وثمن أمين عام اللجنة الدور الهام الذى يضطلع به المجلس القومي لتنفيذ ما نص عليه الدستور من صلاحيات موسعة للمجلس.

واكد جمال الدين ان حقوق الإنسان تحظى بعناية الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، وحرص اللجنة العليا على التفاعل الايجابى مع كافة تقارير المجلس وما تتضمنه من توصيات وملاحظات، مشيرا في هذا الصدد الى انتهاء اللجنة من تدارس التقرير السنوي للمجلس وانها بصدد اصدار تعقيب مجمع على محتواه.

وأعرب جمال الدين، عن التقدير الكبير لما يحظى به المجلس القومى لحقوق الانسان من تصنيف دولى متقدم ولجهوده النشطة على المستوى الاقليمى والدولى في اطار تحالف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئاسته للشبكة الافريقية لتلك المؤسسات.

تم خلال الاجتماع استعراض ما حققته اللجنة العليا خلال عامها الأول، بما في ذلك خطوات إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطة التشاور الموسعة الجارية بشأنها والتي ستشمل لقاءات مع ممثلين للمجتمع المدنى بمعناه الواسع في عدد من المحافظات، من بينها اجتماع عقد مؤخرا للهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة ومن الخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية اعداد الاستراتيجية.

وتم استعراض اهم ملامح ومحاور الاستراتيجية واولويات مصر في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد على أن الارتقاء بحقوق الإنسان عملية متواصلة، وأن الاستراتيجية من شأنها تحقيق دفعة إيجابية سيتم البناء عليها مستقبلا من خلال خطط متتالية.