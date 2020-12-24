شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سهير القاضى: الرئيس السيسى أكبر داعم للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سهير القاضى، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى من أكبر الداعمين للمرأة المصرية، لافتة إلى أنه نجح فى تحقيق تمكين حقيقى لهن على أرض الواقع.

وأكدت النائبة، في تصريحات صحفية لها على هامش استخراج كارنيه عضوية المجلس، أن وجود 148 سيدة فى مجلس النواب هو الرقم الأعلي فى تاريخ الحياة النيابية، موضحة أن ذلك يعبر عن دعم القيادة السياسية لحقوق المرأة.

وأشارت النائبة إلى أن ملفى الصحة والتعليم على رأس أولوياتها خلال الفصل التشريعى، وأنها ستسعى لدعم المستشفيات الحكومية بنطاق دائرتها الانتخابية بمحافظة الشرقية، لافتة إلى أنها انضمت للجنة الشؤون الدينية والأوقاف كرغبة أولى والمشروعات الصغيرة كرغبة ثانية.

وأشادت النائبة بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى، خاصة أن استقبال النواب اليوم كان مشرفا ومعبرا عن التاريخ العريق للمجلس التشريعى، مؤكدة أن إجراءات استخراج كارنيه العضوية لم تستغرق سوى دقائق معدودة.

وحرص الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، على مساندة زوجته النائبة سهير القاضى، فى أول يوم لها تحت القبة، كما حرصت النائبة على التقاط الصور التذكارية بالقاعة الرئيسية للمجلس ومتحف البرلمان مع أسرتها.