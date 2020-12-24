شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الصحفيين السعوديين يهنئ ”الخليج 365” لفوزها بجائزة دبى للصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكاتب الصحفى خالد المالك، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، مؤسسة ”الخليج 365” لفوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية من قِبل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية مُمثلة فى نادى دبى للصحافة. وأضاف خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، أن موقع ”الخليج 365” يستحق هذه الجائزة عن جدارة. وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365 ‪جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.

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