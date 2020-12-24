شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ مهنئة الخليج 365 بجائزة دبى للصحافة: إنجاز جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، بالتهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

وقالت فيبى فوزى، إن هذا انجاز جديد يضاف لمسيرة الإنجازات المصرية، والتى تؤكد ريادة هذا البلد في كل ما يتعلق بجدارة الإنسان المصرى فى الحصول على مكانته بين الأمم، وتابعت: "خالص التهنئة للصحفى المخضرم رئيس التحرير خالد صلاح وكتيبة العمل المتألقة دائماً، والتى نجحت فى أن تضع هذا الموقع الصحفى الشامل ليس فقط على خريطة الصحافة الإلكترونية العربية، بل فى إقليم الشرق الأوسط بأكمله".

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن دلالة هذا الإنجاز هو أن المصري يستطيع متى أتيحت له الفرصة أن يبرع فى أى مجال يقتحمه، كما أنه ما يزال قادرا على الاستفادة من التطورات التكنولوجية فى تحقيق عناصر القوة الناعمة لمصر، والتى تأتى الصحافة كأحد أهم ركائزها.

ووجهت النائبة، التحية والتقدير لكل العاملين باليوم السابع الذين حرصوا دائماً على أن يكون موقعهم هو أول ما يطالعه المهتمون بمعرفة مجريات الأحداث بمختلف تنوعاتها، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية و فنية و رياضية و غيرها.

وتابعت:" كما أنهم يقدمون دليلا واضحا على قدرة الصحافة، على أن تبقى مصدرا مهما و محترما للأخبار، يواجه ما تعج به مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية المغرضة من زيف و تفاهة .. كإعلامية و متخصصة في هذا المجال ، اشعر بالفخر والاعتزاز لما حققتموه من إنجاز يقف شاهدا على التميز والابداع، فإلى مزيد من النجاح دائما".