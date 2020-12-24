شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: ملف المصريين بالخارج على رأس أولوياتى ببرلمان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو هندى، عضو مجلس النواب، عن المصريين بالخارج، إن ملف المصريين العاملين بالخارج يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والذى يتجاوز عددهم 10 ملايين مواطن، بما يمثل 10 % من تعداد الشعب المصري، وهناك طفرة كبيرة فى ما تم فى هذا الملف على وجه التحديد، وهذا يعد ترجمة حقيقية لاهتمامات رئيس الجمهورية بكل فئات الشعب المصرى.

وأكد هندى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه العضوية اليوم، أن القيادة السياسية لا تتوانى عن رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، طبقاً لما جاء بنص المادة 88 من الدستور وهناك أمثلة عديدة لذلك وأن الدولة المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة في إطار خطة متكاملة لمواجهة المشكلات والأزمات التي يتعرض لها المصريين المغتربين، بالتنسيق مع أعضاء مجلس، مؤكدا أن هذا الملف سيكون على رأس أجندته التشريعية خلال الفصل التشريعي الثاني.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتركيبة مجلس النواب 2020، والتعددية الحزبية، لافتا إلى أن البرلمان يضم مختلف التيارات بأفكار مختلفة ومتنوعة مما يثرى الحياة السياسية والحزبية، وينعكس على صوت المواطن تحت القبة فى العديد من الملفات والموضوعات التي تخص كافة الشرائح المجتمعية، كل حزب وفقا للأيديولوجية الخاصة به، وسيكون هناك تنوع فى الأفكار والآراء جميعها فى صالح المواطن.