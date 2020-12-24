شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دينية النواب: محاربة الإرهاب الفكرى أحد أهم أهداف مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مجلس النواب الحالى يعبر عن جميع فئات المجتمع، ويعبر عن التنوع الحقيقى تحت قبة البرلمان.

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات له عقب استخراج كارنيه العضوية، إن مكافحة التطرف كان ولايزال أحد أهداف اللجنة، منتقدا من يوجهون اتهامات لمصر فى ملف حقوق الإنسان دون تقصى الحقائق.

وتابع العبد: هؤلاء يسعون للشوشرة على إنجازات الدولة المصرية، وعليهم أن ينظرون إلى أوضاعهم قبل الحديث عن الدولة المصرية.

وأكد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن محاربة الإرهاب الفكرى والتطرف أحد أهم أهداف كافة مؤسسات الدولة الدينية والتشريعية والتنفيذية، موضحا أن الجميع يعمل لمواجهة التطرف سواء فى الداخل أو الخارج، مضيفا: "النواب كانوا يسافرون لكافة دول العالم لاطلاع الخارج على الحقائق بعيدا عن الشوشرة والتزييف".

وأشاد الدكتور أسامة العبد، بالتنسيق بين غرفتى البرلمان المصرى بعد عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية، موضحا أن المجالس التشريعية تتعاون فيما بينها بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

و توافد نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية وتضم القائمة 84 نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لتسلم كارنيهات العضوية، ويأتى ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.

و فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.