شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد" مهنئا الخليج 365: لديها مصداقية كبيرة لدى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، أستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، نائب رئيس حزب الوفد، بخالص التهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

وقال الهضيبي، إن مؤسسة ”الخليج 365” تستحق هذه الجائزة عن جدارة، متابعا:" هذه المؤسسة تستحق هذا التكريم الكبير، حيث تمتلك مجموعة من الصحفيين والعاملين يستحقون هذا التكريم بجدارة".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه فى إطار التطوير الدائم بالأدوات العصرية الحديثة يواصل ”الخليج 365” يوما تلو الآخر مواكبة كافة التطورات التكنولوجية، ما جعله اكتسب وعن جدارة المصداقية والانتشار الواسع على صعيد الشرق الأوسط والمنطقة.