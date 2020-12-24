شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود حسين: التنوع الحزبى تحت القبة يصب فى صالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود حسين عضو مجلس النواب وعضو القائمة الوطنية لشمال ووسط الدلتا، على التعددية الحزبية التى يشهدها المجلس النيابى خلال الفصل التشريعى الثانى، لاسيما وسط تمثيل كافة الأطياف السياسية، فضلا عن التمثيل المشرف للمرأة، الأمر الذى سيصب فى صالح البرلمان والشارع المصرى.

وأضاف حسين، فى تصريحات له على هامش استخراج كارنية العضوية لمجلس النواب عن الفترة (2021- 2026)، أن أهم الملفات التى سيهتم بمناقشتها فى لجنة الشباب والرياضة باعتبارها اللجنة ذات الرغبة الأولى، هو ملف عودة الجماهير للملاعب، فضلا عن الاستثمار فى المجال الرياضى، والإعداد للأولمبياد وتوحيد القياس للملاعب والصيانة للمنشآت الرياضية والتى سيتم معالجتها من خلال هيئة الأبنية الرياضية، لافتا إلى أن الترشح لهيئة مكاتب اللجان لم يحسم بعد، مشددا على الالتزام الحزبى فى هذا الصدد.

وتوافد نواب القائمة الوطنية عن دائرتي شرق وغرب الدلتا لمقر مجلس النواب، منذ صباح باكر، لاستلام كارنيهات العضوية ويبلغ عددهم 84 نائبا، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا " كوفيد -19".

وفيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.