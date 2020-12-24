شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سوسن حسنى حافظ: البرلمان القادم يشهد طفرة تشريعات لتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق وغرب الدلتا، أن اليوم تتويج للمرأة المصرية بحصولها على أكبر نسبة من الأعضاء فى تاريخ الحياة النيابية، وتأكيد لمجهودات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى تمكين المرأة.

وأضافت سوسن حافظ، فى تصريحات لها عقب استخراج كارنيه العضوية فى ثالث أيام حفل الاستقبال الذى أقامته الأمانة العامة لمجلس النواب، أنها تعكف على إعداد عدد من مشروعات القوانين الخاصة بحقوق المرأة، وتقديم تشريعات تليق بالمرأة المصرية التى تستحق الكثير، مؤكدة أن البرلمان القادم سيشهد طفرة تشريعية لتمكين المرأة وإحداث تنمية حقيقية وإصلاح عيوب وعوار تشريعات عفى عليها الزمان، وتحتاج إلى تطوير.

وتابعت النائبة، أنها تتقدم بالشكر لكل أهالى الإسكندرية ولقيادات حزب الوفد العريق الذين أولوها ثقة كبيرة، مؤكدة أنها ستعمل على النهوض بكافة الخدمات التى تقدم لمواطنى الإسكندرية، مشيدة بمجهودات الدولة فى تقديم المبادرات الصحية والاجتماعية.