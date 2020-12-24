شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "التجمع" يطالب بالتنسيق بين القوى السياسية فى تشكيل اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عاطف المغاورى، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن التنسيق ضرورة بين الأحزاب والقوى السياسية تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن القضية ليست مغالبة وإنما مشاركة، مضيفا: "إذا لابد من التوافق بين الجميع بما يحقق المصلحة العليا للوطن".

وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات له على هامش استخراج كارنية العضوية خلال حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، إن المشاركة تبدأ من تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية للبرلمان بمبدأ المشاركة، موضحا أن هذا يعنى الاستفادة من الخبرات البرلمانية للجميع بغض النظر عن الانتماء الحزبى، مستطردا: "تشكيل اللجان البرلمانية أول اختبار لفكرة التنسيق بين القوى السياسية".

وقال المغاورى: "الأمر ليس بمبدأ المغالبة وإنما التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن والاستفادة من كل الخبرات والاستماع للرأى و الرأى الآخر، مضيفا "لا يوجد معارضة طوال الوقت ولا موالاة دائمة، وإنما يخضع الأمر لطبيعة القضايا المطروحة".

وتوافد نواب القائمة الوطنية عن دائرتي شرق وغرب الدلتا لمقر مجلس النواب، منذ صباح باكر، لاستلام كارنيهات العضوية ويبلغ عددهم 84 نائبا، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا " كوفيد -19".

وفيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.