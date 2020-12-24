شكرا لقرائتكم خبر عن سلميان وهدان: "الوفد" سيتقدم بتعديل تشريعى لرفع الظلم عن ملاك المساكن القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن حزب الوفد الذى يمثله تحت القبة يدخل هذه الدورة البرلمانية لبرلمان 2021، بأجندة تشريعية كبيرة تهدف إلى جذب الاستثمارات وزيادة التنمية الاقتصادية وتخفيف المعاناة عن الشعب المصرى الذى يأمل الكثير من برلمان 2021، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرار داخل حزب الوفد بالدفع به مرشحا للمرة الثانية على وكالة مجلس النواب.

وقال وهدان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش الاحتفالية التى تقيمها الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى لاستلام كارنيهات العضوية، "سنواجه الظلم الواقع على ملاك المساكن القديمة بتعديل تشريعى بزيادة القيمة الإيجارية، وذلك احتراماً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن، وأيضا سنقدم تعديلات على قانون العمل للتوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل، وأيضا قانون الحيز العمرانى".

وقال وهدان: "نحن نرى فى حزب الوفد ضرورة إعادة النظر فى قانون الإدارة المحلية الذى نظره المجلس السابق والذى كان هناك بعض التحفظات عليه التى أرجأت الموافقة عليه"، مضيفا: "يجب فصل انتخابات المجالس المحلية ووضعها فى قانون خاص، بعيداً عن الإدارة المحلية، كما أننا نرى ضرورة تعديل القانون 119 الخاص بالبناء والذى وصفة بـ"القانون الجامد"، مع إعادة تقييم عرض الشارع والارتفاعات وتقسيم الجمهورية إلى 38 أو 40 محافظة حتى تكون هناك تنمية حقيقية".

ووجه وهدان رسالة إلى حزب مستقبل وطن - صاحب الأغلبية تحت القبة – مطالبا إياه بأن يراعى الأقلية فى الرأى والتمثيل خاصة وأن مفهوم الديمقراطية هو أن تحترم الأغلبية الأقلية، حسبما ذكر وهدان.

ووجه وهدان الشكر إلى الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، على التنظيم الجيد والرائع فى استقبال النواب الجدد، كما وجه تحية للنواب الجدد الفائزين بالانتخابات البرلمانية وثقة الشعب فيهم.