شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة قوية من أرملة الشهيد السواركة لـ"الإرهابيين": بلادنا عصية عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أرملة الشهيد محمد سلمى السواركة، رسالة قوية للعناصر الإرهابية من تحت القبة بقولها "لن تتمكنوا من بلادنا وهى عصية عليكم"، ولدينا رجال من القوات المسلحة والشرطة المصرية يقفون بحسم لحماية الوطن وكل شبر من أراضيها"، مشيرة إلى الشرفاء من أبناء سيناء الذى يقفون خلف القيادة السياسية لحماية الوطن.

كما وجهت النائبة الشكر للدولة المصرية على دعمها أسر الشهداء، مضيفة: "نحظى برعاية كاملة ومشاركتى فى القائمة الوطنية تكريم لأسر الشهداء".

وأكدت البرلمانية، أن سيناء مرت بظروف خاصة وأن الدولة تكافح الإرهاب بجانب تحقيق التنمية، قائلة: "هناك تعمير وشق طرق وبناء مساكن".

وكشفت البرلمانية عن القضايا التى ستتبناها تحت القبة، وفى مقدمتها ملفات التعليم والصحة والإسكان والمشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن نقل صوت المواطن السيناوى، موضحة أن الدولة بدأت معركة البناء والتعمير بعد نجاح جهودها فى مقاومة الإرهاب.

بدوره، قال النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بجلس النواب، إن مكافحة التطرف كان ولا يزال أحد أهداف اللجنة، منتقدا من يوجهون اتهامات لمصر فى ملف حقوق الإنسان دون تقصى الحقائق، مضيفاً: "إن هؤلاء يسعون للشوشرة على إنجازات الدولة المصرية، وعليهم أن ينظرون إلى أوضاعهم قبل الحديث عن الدولة المصرية".