شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يشكر الأجهزة التنفيذية بدار على السلام على افتتاح نقطة مرورية بالدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت القيادات التنفيذية بدائرة دار السلام اليوم الخميس، وحدة مرورية أمام مجمع المدارس بشارع الفيوم فى حى دار السلام، وسط حضور النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، والنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب على عبد الونيس، بالإضافة لعدد كبير من أهالى الدائرة الذين ارتسمت الابتسامة على وجوهم.

وتوجه محمد تيسير مطر بالشكر لجميع مسئولي القيادات التنفيذية بدائرة دار السلام، على رأسهم اللواء أيمن السعيد رئيس حى دار السلام، والمقدم محمد بهاء رئيس مرور دار السلام، وجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية والموظفين بحى دار السلام بالشكر على جهودهم المبذولة، مؤكدا أن هذه النقطة المرورية ستساعد على سيولة الحركة المرورية بشارع الفيومى الذى كان يشهد حالة من التكدس المروري خلال الفترة الماضية.

يأتى افتتاح النقطة المرورية، بهدف تنظيم حركة المرور في شوارع دار السلام، والقضاء على مشكلة التكدس المروري والازدحام، وتتويجًا للجلسات التي أجراها محمد تيسير مطر مؤخرًا مع رئيس الحي، لبحث مشكلة الزحام المروري في المناطق المحيطة بكوبري دار السلام، ومحاولة الوصول إلى حلول عاجلة للمشكلة، بشكل مرضي لأهالي الحي.

جدير بالذكر، أن النائب محمد تيسير مطر، توجه منذ أيام لزيارة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حى دار السلام أمس، للحديث حول أبرز مشاكل دار السلام، كانتشار القمامة وزحمة الكوبري وغيرها، حيث اتفق الطرفان على ضرورة وضع خطة عاجلة قابلة للتنفيذ، تضمن حل مشاكل الحى وتحسين أوضاع المقيمين فيه بالشكل اللائق، وفقا لبيان صدر عن النائب نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".