شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى دار السلام وتيسير مطر ومحمد تيسير وعلى عبد الونيس يفتتحون وحدة مرور بالدائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المهندس تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي دار السلام والمقدم محمد بهاء رئيس وحدة المرور بدار السلام، في افتتاح وحدة مرور بشارع الفيوم بدائرة در السلام، وذلك بحضور النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلى عبد الونيس عضو مجلس النواب.

وارتدت القيادات التنفيذية ونواب البرلمان وعضو مجلس الشيوخ الكمامات كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا، وتساعد وحدة المرور الجديدة الكائنة بجوار مجمع مدارس دار السلام، على تسهيل حركة المرور وسيولتها إذن يعانى ساكن دار السلام من حالة تزاحم وتكدس مروري.

جدير بالذكر أن النائب محمد تيسير مطر، توجه منذ أيام لزيارة اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حى دار السلام أمس، للحديث حول أبرز مشاكل دار السلام، كانتشار القمامة وزحمة الكوبري وغيرها.

واتفق الطرفان على ضرورة وضع خطة عاجلة قابلة للتنفيذ، تضمن حل مشاكل الحى وتحسين أوضاع المقيمين فيه بالشكل اللائق، وفقا لبيان صدر عن النائب نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

النائب تيسيرمطر والنائب محمد تيسير وأهالى دار السلام

نواب دائرة دار السلام

النائب تيسير مطر والنائب محمد تيسير والنائب على عبد الونيس

النائب تيسير مطر والنائب محمد تيسير والنائب على عبد الونيس

النائب تيسير مطر يتوسط أحبابه بدار السلام

النائب محمد تيسير مطر

النائب محمد تيسير والنائب على عبد الونيس ورئيس حى دار السلام والمقدم محمد بهاء