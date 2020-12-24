شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن توفير كمامات وكحول ومطهرات بتخفيضات غير مسبوقة لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبد المجيد، رئيس لجنتى التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، عن توفير كميات من الكمامات الجراحية والكحول ومطهرات الأسطح وواقى الوجه، بتخفيضات غير مسبوقة.

وقال عبد المجيد فى بيان له، إنه يتوافر بنقابة الصحفيين، كمامات وكحول ومطهرات، الأعلى جودة وبتخفيضات كبيرة على النحو التالى:

1- علبة كمامات "50 كمامة".. السعر 50 جنيهًا.

2- لتر كحول بسعر 60 جنيهًا.

3- عبوة كحول 125م بخاخ 15 جنيهًا.

4- عبوة 4 لتر كحول 200 جنيه، بما يعادل 50 جنيهًا للتر.

5- عبوة 4 لتر مطهر أسطح 25 جنيهًا.

6- واقى وجه 40 جنيهًا.

وأشار أيمن عبد المجيد، إلى أن ذلك يأتى تعزيزًا ومواصلة لجهود اللجنة فى الشق الوقائى، الذى بدأته منذ ظهور جائحة "كورونا"، وفى ظل تنامى الموجة الثانية، معربا عن خالص الأمنيات بدوام الصحة والعافية للجميع، داعيًا لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.