صور.. انهيار منزل من 3 طوابق ‎ بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق، اليوم الخميس، بمنطقة حي غرب أسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح.
تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من محمد بشير، رئيس حي غرب، بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل بشارع الشهيد محمد كامل.
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.
وبالمعاينة تبين انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق ومبني بالطوب اللبن والطين والسقف من الجريد ملك المواطن "ر.ضا.م.أ"؛ ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية.
حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
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