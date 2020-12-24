أسعار الدولار تواصل صعودها في بعض البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي البركة، وقناة السويس إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الإسكندرية، التجاري الدولي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع