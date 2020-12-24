العراق: القبض على 13 إرهابيًا وضبط 46 صاروخًا في الأنبار

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، القبض على 13 إرهابيًا وضبط 46 صاروخًا في محافظة الأنبار.
معدًا لاستهداف مبنى محافظة الأنبار، وبعض الدوائر الأمنية والخدمية، كانت تهدف لإشاعة الفوضى والذعر بين المواطنين.
وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - أنه بعمليات استباقية وجهد استخباري عالي، وبمراقبة دقيقة لتحركات بقايا تنظيم (داعش) الإرهابية ونواياها الإجرامية، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار من ضبط 46 صاروخًا
الرمادي - الفلوجة - عنه).
وأضافت أنه تم ضبطها بموجب قرارات قضائية، فضلًا عن إلقاء القبض على 13 مطلوبًا وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) لانتمائهم للتنظيم الإرهابي في مناطق متفرقة من أقضية (القائم -
وأوضحت أن الإرهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية الذين عملوا فيها بما يسمى (ولايات البركة - الفرات - الأنبار - الفلوجة)، ودخلوا معسكرات خاصة للتدريب على السلاح والعلوم الشرعية منفذين من خلال ذلك عدة عمليات إرهابية منها الهجوم على القطعات الأمنية، وقوات الجيش، وتفجير دور المنتسبين، بالإضافة إلى خطف وقتل أفراد الشرطة، ونصب السيطرات في تلك المناطق، وقد صدقت أقوالهم قضائيًا أمام أنظار القضاة.
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