تونس: إيقاف 97 مُهاجرًا غير شرعي بينهم أطفال بسواحل صفاقس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن قوات خفر السواحل، أوقفت 97 مهاجرًا غير شرعي من بينهم 4 أطفال بسواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.



وأوضح الوزارة - في بيان اليوم - أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، وكانوا يعتزمون الهجرة نحو السواحل الأوروبية.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس البحري بتونس، علي العياري انتشال 20 جثة وإنقاذ 5 أشخاص، من ضمنهم 4 حالتهم حرجة، في حصيلة أولية لحادثة غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين أفارقة، أثناء محاولتهم العبور نحو السواحل الإيطالية

من خلال سواحل ولاية صفاقس.



وأضاف المتحدث باسم الحرس البحري - في تصريحات اليوم الخميس - أنه وبحسب التحريات الأولية، فإن المركب كان يقل حوالي 40 مهاجرًا أو أكثر جميعهم أفارقة.



وأشار إلى أن عملية البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة من قبل الوحدات البحرية تابعة للجيش، وفرقة غوص تابعة للحماية المدنية بصفاقس.