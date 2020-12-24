اكتشاف نوع ثالث جديد من كورونا في نيجيريا

أعلن رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض جون نكينجاسونج اكتشاف نوع ثالث من فيروس كورونا في نيجيريا.



وأوضح رئيس المركز - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن هذه السلالة المكتشفة منفصلة عن السلالة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.



وأضاف أن التحذير بشأن المتغير الجديد استند إلى تسلسلين أو ثلاثة تسلسلات

جينية، بالإضافة إلى حالة التأهب فيأواخر الأسبوع الماضي، كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا هذا الأسبوع.

وأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويليني مخيزي، مساء الأربعاء، عن "معدل انتشار مقلق" في ذلك البلد، مع

تأكيد أكثر من 14 ألف حالة جديدة في اليوم الماضي، بما في ذلك أكثر من 400 حالة وفاة.

وأوضح مخيزي في بيان أن البلاد بها أكثر من 950 ألف إصابة وأن كوفيد -19 "لا يلين".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.