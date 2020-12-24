أعلن رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض جون نكينجاسونج اكتشاف نوع ثالث من فيروس كورونا في نيجيريا.
وأوضح رئيس المركز - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أن هذه السلالة المكتشفة منفصلة عن السلالة التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.
جينية، بالإضافة إلى حالة التأهب في جنوب إفريقيا أواخر الأسبوع الماضي، كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا هذا الأسبوع.
وأضاف أن التحذير بشأن المتغير الجديد استند إلى تسلسلين أو ثلاثة تسلسلات
وأعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زويليني مخيزي، مساء الأربعاء، عن "معدل انتشار مقلق" في ذلك البلد، معتأكيد أكثر من 14 ألف حالة جديدة في اليوم الماضي، بما في ذلك أكثر من 400 حالة وفاة.
وأوضح مخيزي في بيان أن البلاد بها أكثر من 950 ألف إصابة وأن كوفيد -19 "لا يلين".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف نوع ثالث جديد من كورونا في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.