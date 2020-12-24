تونس: انتشال 20 جُثة وإنقاذ 5 أشخاص في حادث غرق مركب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس البحري بتونس، علي العياري انتشال 20 جثة وإنقاذ 5 أشخاص، من ضمنهم 4 حالتهم حرجة، في حصيلة أولية لحادثة غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين أفارقة، أثناء محاولتهم العبور نحو السواحل الإيطالية من خلال سواحل ولاية صفاقس.



وأضاف المتحدث باسم الحرس البحري - في تصريحات اليوم الخميس - أنه وبحسب

التحريات الأولية، فإن المركب كان يقل حوالي 40 مهاجرًا أو أكثر جميعهم أفارقة.



وأشار إلى أن عملية البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة من قبل الوحدات البحرية تابعة للجيش، وفرقة غوص تابعة للحماية المدنية بصفاقس.

وفي وقت سابق انتشلت الأجهزة الأمنية في تونس 11

جثة لمهاجرين غير شرعيين بسواحل محافظة صفاقس (جنوب).

وقالت مصادر من "الحرس البحري" التونسي، لـ"العين الإخبارية"، إنهم تمكنوا من انتشال 11 جثة في حادث انقلاب القارب الذي وقع صباح الأحد.

وأشارت إلى تواصل عمليات البحث في الشريط الساحلي لمحافظة صفاقس (270 كلم عن العاصمة تونس).

وأوضحت أن الرحلة غير النظامية تضم 29 شخصا بينهم تونسيان، مشيرة إلى أن العدد المتبقي يمكن أن يكونوا من المفقودين في عرض البحر أو من الناجين.