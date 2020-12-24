جورجيا تُسجل 1972 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا تسجيل 1972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 216 ألفًا و843 حالة على مستوى البلاد.



وأوضحت السلطات الصحية - وفقًا لصحيفة (جورجيا توداي) اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني - أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2276 حالة وذلك بعد تسجيل 43 وفاة جديدة منذ أمس، مضيفة أن إجمالي عدد المتعافين بلغ

194 ألفًا و705 متعافيين.



وأشارت إلى أن العاصمة تبليسي سجلت أكبر عدد من الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم الكشف عن إصابة 920 شخصًا على مستوى المدينة.

وفي وقت سابق قررت الحكومة الجورجية، الأربعاء، تعليق الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات وحصره على الدراسة عبر الإنترنت في العاصمة تبليسي و9 أقاليم أخرى،

وذلك لتعزيز جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة التعليم في بيان (نقلته صحيفة "جورجيا توداي" المحلية على موقعها الإلكتروني)، أن القرار سوف يسرى على جميع المدارس الحكومية والخاصة حتى نهاية العام الجاري؛ وكذلك على المؤسسات التعليمية في جمهورية ادجاريا، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.