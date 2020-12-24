روسيا: إنتاج 30 مليون جُرعة من لقاح سبوتنيك - V يونيو المقبل

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن روسيا ستنتج 30 مليون جرعة من اللقاح المحلي (سبوتنيك - V) المضاد لفيروس "كورونا" المستجد بحلول يونيو القادم، لكن هذا قد يحدث في وقت سابق.
تم تعديلها ووضعها من قبل الشركات في نوفمبر الماضي، سيتم إنتاج 3.5 مليون، ثم 18 مليون جرعة بحلول أبريل حتى نصل إلى 30 مليون جرعة بحلول يونيو .. لكن لدي بعض التفاؤل بأن ذلك يمكن أن يحدث بشكل أسرع".
وأضاف مانتوروف - في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس - "أنه سيتم إنتاج أكثر من 2.5 مليون جرعة في ديسمبر، وأقل قليلاً للاستخدام المدني.. لكن في يناير المقبل، وفقًا للخطط التي
وكان مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورج قد قال - يوم الاثنين الماضي - "إنه بحلول نوفمبر 2021، سيتمكن حوالي 70% من سكان روسيا من تلقي اللقاح، وبعد ذلك سيصبح فيروس (كورونا) تحت السيطرة".
وأضاف جينتسبورج "أنه في 8 ديسمبر الجاري من المتوقع أن تبدأ روسيا بإنتاج ما لا يقل عن 6 ملايين جرعة من اللقاح شهريًا اعتبارًا من يناير 2021".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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