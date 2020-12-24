العراق يُسجل 1127 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 1127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 588 ألفًا و803 حالات.



وأشارت الوزارة، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، إلى أنه تم تسجيل 1549 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 527 ألفًا و341 حالة وبنسبة شفاء 89.6%، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة، بإجمالي 12 ألفًا و744 حالة.

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة العراقية، الخميس ألفين و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة.



ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن بيان أصدرته الوزارة القول إنه جرى تسجيل 2322 حالة شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 474 ألفًا و376 حالة.



وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 544 ألفًا و670 حالة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 12 ألفا و125 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل انخفاض كبير في إصابات كورونا، مشيرة إلى أنها حققت نجاحا كبيرا بزيادة عدد الفحوصات فوق الـ 30 ألف فحص يوميا لتشخيص فيروس كورونا بعد زيادة عدد المختبرات.



وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة الحالات الموجبة للإصابة بفيروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪؜ ) بعد ان كانت (٢٢٪؜) في الاشهر السابقة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.