الأردن يتسلم لقاحات كورونا يناير أو مطلع فبراير

سيف اليزيد - توقع مسؤول أردني، اليوم الخميس، أن تتسلم المملكة، اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد نهاية الشهر المقبل.

وأطلقت وزارة الصحة، موقعاً إلكترونياً لتسجيل أسماء الراغبين في أخذ اللقاح، شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية، أو يعانون من أمراض مزمنة، أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة وائل الهياجنة، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه يتوقع «وصول الطعوم للمملكة نهاية شهر يناير المقبل أو بداية شهر فبراير».

كانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الحالي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح «فايزر/بيونتك» لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

من جهة أخرى، قال الهياجنة: إن عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني «فاكسين جو» ستكون متاحة لـ«جميع الأردنيين والمقيمين داخل المملكة» التي يتجاوز عدد سكانها العشرة ملايين نسمة.

واستثنى الموقع من التسجيل الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل، أو الذين تقل أعمارهم عن ستين عاماً، أو من لديهم موانع أخرى.

وقالت قناة «المملكة» الرسمية: إن 20 ثلاجة لحفظ لقاحات «فايزر/بيونتك» وصلت إلى المملكة وسيتم توزيعها في أنحاء البلاد.

كانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها وقعت اتفاقاً مع «فايزر/بيونتك» للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع «كوفاكس»، وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول اللقاح إلى أكبر عدد من الدول.

وأشارت الوزارة كذلك إلى اتصالات مع شركتي «استرازينيكا» و«جونسون آند جونسون».

سجل الأردن، حتى الآن، 281 ألفاً و983 إصابة مؤكدة بالفيروس و3652 وفاة.