إسرائيل تفرض عزلاً عاماً ثالثاً لمكافحة كورونا بدءاً من الأحد

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، فرض عزل عام هو الثالث من نوعه لمكافحة زيادة الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19.

وذكر بيان أصدره مكتب نتنياهو أن القيود ستسري اعتباراً من مساء الأحد ولمدة 14 يوماً، بعد أن توافق الحكومة على هذا الإجراء.

تشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المتاجر والحد من حركة وسائل النقل العام، وإغلاقاً جزئياً للمدارس، ومنع الابتعاد عن المنازل لمسافة تتجاوز الكيلومتر، باستثناء الذهاب إلى أماكن العمل التي ستظل مفتوحة وشراء السلع الأساسية.

وقالت وزارة الصحة: إن التجمعات للصلاة بمناسبة عيد الميلاد في المنازل والكنائس ستقتصر على عشرة أشخاص بحد أقصى في الأماكن المغلقة و100 في المناطق المفتوحة.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 385 ألف إصابة و3150 وفاة بفيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أنها رصدت أربعة إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في بريطانيا.